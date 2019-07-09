Tesla перестанет обновлять дизайн Model S и Model X

Илон Маск заявил о том, что компания Tesla не станет обновлять дизайн Model S и Model X.

Илон Маск заявил, что фанаты Tesla, которые ожидают рестайлинга автомобилей Model S и Model X ждет разочарование. Обновление дизайна не планируется.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Выпуск "обновленной" модели X или модели S не планируется, лишь ряд незначительных текущих изменений. Последние несколько лет значительные изменения заключались в использовании высокоэффективного заднего привода в модели 3 и переднего в моделях S и X. Это было внедрено в производство 3 месяца назад", - заявил Маск.

Фактически, глава Tesla поставил крест на мечтах фанатов о рестайлинге версий Model S и Model X.

Отказ Tesla от рестайлинга своих электрокаров, скорее всего связан с планами Маска перейти на беспилотные авто, предполагают эксперты.