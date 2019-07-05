SpaceX обнародовала запись возвращения головного обтекателя Falcon Heavy (Видео)

SpaceX показала видео возвращения головного обтекателя Falcon Heavy. Соответствующая запись была опубликована сегодня в официальном Twitter компании.

Впервые в своей истории SpaceX Илона Маска смогла поймать огромной сетью, установленной на специальной лодке Go Ms. Tree, часть головного обтекателя ракеты. Вторую часть из воды выловило судно Go Navigator.

Напомним, ракета-носитель Falcon Heavy от компании SpaceX успешно запущена в космос. Боковые сегменты ракеты благополучно вернулись на землю.

Старт прошел с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Изначально запуск миссии STP-2 был намечен на 23:30 (06:30 мск), но позже компания сообщила о переносе времени старта на три часа.

Как отмечал сам основатель и гендиректор компании Илон Маск, этот запуск, третий по счету, станет самым сложным для SpaceX.