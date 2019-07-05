SpaceX обнародовала запись возвращения головного обтекателя Falcon Heavy (Видео)

SpaceX показала видео возвращения головного обтекателя Falcon Heavy. Соответствующая запись была опубликована сегодня в официальном Twitter компании.
Впервые в своей истории SpaceX Илона Маска смогла поймать огромной сетью, установленной на специальной лодке Go Ms. Tree, часть головного обтекателя ракеты. Вторую часть из воды выловило судно Go Navigator.
Напомним, ракета-носитель Falcon Heavy от компании SpaceX успешно запущена в космос. Боковые сегменты ракеты благополучно вернулись на землю.
View from the fairing during the STP-2 mission; when the fairing returns to Earth, friction heats up particles in the atmosphere, which appear bright blue in the video pic.twitter.com/P8dgaIfUbl
— SpaceX (@SpaceX) 3 июля 2019 г.
Старт прошел с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Изначально запуск миссии STP-2 был намечен на 23:30 (06:30 мск), но позже компания сообщила о переносе времени старта на три часа.
Как отмечал сам основатель и гендиректор компании Илон Маск, этот запуск, третий по счету, станет самым сложным для SpaceX.