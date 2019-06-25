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SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с останкам 152 человек на борту

SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с останкам 152 человек на борту
11:10 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Ракета-носитель Falcon Heavy от компании SpaceX успешно запущена в космос.

Боковые сегменты ракеты благополучно вернулись на землю.

Старт прошел с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Изначально запуск миссии STP-2 был намечен на 23:30 (06:30 мск), но позже компания сообщила о переносе времени старта на три часа. 

Как отмечал сам основатель и гендиректор компании Илон Маск, этот запуск, третий по счету, станет самым сложным для SpaceX.

Согласно планам, первая ступень ракеты должна была приземлиться на автономную баржу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, но она ударилась о платформу и взорвалась. 

На борту Falcon Heavy — 24 спутника, которые должны расположиться на трех орбитах, исследовательские лаборатории, солнечный парус, атомные часы от специалистов Космического агентства США с погрешностью хода в секунду за девять миллионов лет, капсулы с прахом 152 человек и другое оборудование, подготовленное для запуска Министерством обороны США, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований и NASA. Общий вес груза — 3,7 тонны.

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"Многоцелевой запуск STP-2 призван продемонстрировать возможности Falcon Heavy и получить данные для сертификации ракет в целях их использования для космических пусков в интересах обеспечения национальной безопасности", — сообщили представители SpaceX. 

Falcon Heavy — двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, считается одной из крупнейших ракет в мировой истории. Может доставлять в космос груз весом в 64 тонны.

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Космос, Технологии, Запуск ракеты, SpaceX, Техно, Ракета Falcon Heavy.
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