SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy с останкам 152 человек на борту

Новости технологии: Ракета-носитель Falcon Heavy от компании SpaceX успешно запущена в космос.

Боковые сегменты ракеты благополучно вернулись на землю.

Старт прошел с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Изначально запуск миссии STP-2 был намечен на 23:30 (06:30 мск), но позже компания сообщила о переносе времени старта на три часа.

Как отмечал сам основатель и гендиректор компании Илон Маск, этот запуск, третий по счету, станет самым сложным для SpaceX.

Согласно планам, первая ступень ракеты должна была приземлиться на автономную баржу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, но она ударилась о платформу и взорвалась.

На борту Falcon Heavy — 24 спутника, которые должны расположиться на трех орбитах, исследовательские лаборатории, солнечный парус, атомные часы от специалистов Космического агентства США с погрешностью хода в секунду за девять миллионов лет, капсулы с прахом 152 человек и другое оборудование, подготовленное для запуска Министерством обороны США, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований и NASA. Общий вес груза — 3,7 тонны.

"Многоцелевой запуск STP-2 призван продемонстрировать возможности Falcon Heavy и получить данные для сертификации ракет в целях их использования для космических пусков в интересах обеспечения национальной безопасности", — сообщили представители SpaceX.

Falcon Heavy — двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, считается одной из крупнейших ракет в мировой истории. Может доставлять в космос груз весом в 64 тонны.