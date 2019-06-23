Третий запуск Falcon Heavy: SpaceX отправит в космос останки 152 покойников

Новости технологии: Завтра, 24 июня (конечно, если позволит погода), компания Илона Маска SpaceX проведет третий запуск своей ракеты-носителя Falcon Heavy.

На этот раз у нее довольно необычная космическая миссия.

В рамках миссии Space Test Program-2 ракета-носитель должна вывести в космос 24 спутника, атомные часы для глубокого космоса, а также прах 152 покойных людей.

Специальный блок на космическом корабле арендовала компания Celestis Memorial Spaceflights. Она разместит там контейнер с маленькими капсулами, в которых будет прах покойных. Это дети, космонавты, ученые и люди, мечтавшие о космосе.

На их капсулах родные и друзья оставили трогательные гравировки: "Дотянись до звезд!" и "В космическом пространстве - навечно".

Вес каждой капсулы с прахом - от 1 до 7 грамма. Прах покойных развеят в космосе. Стоимость доставки одной такой капсулы - от 5 до 12,5 тысяч долларов, в зависимости от веса и дальности полета.

Пуск необычного рейса состоится с космодрома во Флориде.