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Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу

Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
21:09 Сегодня Телеграф hi-news.ru

Новости науки: Маск предсказал закат человечества к 2050 году.

Илон Маск не перестает переживать за судьбу человечества в будущем. На сей раз у главы SpaceX и Tesla пессимистичный прогноз на ближайшие 30 лет. По мнению Маска в ближайшие десятилетия человечество ожидает взрыв "популяционной бомбы", когда стремительно стареющее население планеты превзойдет по численности уровень мировой рождаемости. В результате этого уже к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастет, как отмечается в последнем докладе ООН.

"Мировое население стремительно движется к своему коллапсу, однако практически никто этого не замечает", — прокомментировал Маск последний отчет ООН.

Позже он пояснил, что "в демографических данных возрастная стратификация будет выглядеть как перевернутая пирамида, состоящая из большого количества представителей возрастного поколения и гораздо меньшего количества представителей молодого поколения".

Глава Tesla и SpaceX обратился к словам норвежского ученого Йоргена Рандерса, который в своей книге "2052 год: глобальный прогноз на следующие сорок лет" писал, что человеческое население начнет сокращаться примерно к 2040 году.

Отчет ООН: украинцев к 2050 году останется 32 млн

Идея Маска противоречит информации из свежего отчета ООН, в котором прогнозируется уровень мирового населения вплоть до 2100 года, отмечает Business Insider. По данным доклада, к 2050 году население Земли достигнет 9,7 млрд человек. Тем не менее, в нем также говорится, что население мира растет замедленными темпами, при этом пик снижения роста населения ожидается к 2100 году, однако к этому времени на планете будут жить уже почти 11 миллиардов человек. В этом же отчете говорится и о "беспрецедентном старении населения Земли".

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ООН, Демография, Человечество, Илон Маск.
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