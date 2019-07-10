Скачать
Среда, 10.07.2019
Порошенко: проведении военного парада зависит от Верховного Главнокомандующего ВСУ
Порошенко: проведении военного парада зависит от Верховного Главнокомандующего ВСУ
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона

Стало известно, как не навредить автоматической коробке передач

Стало известно, как не навредить автоматической коробке передач
09:15 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Как отмечают эксперты, при буксировке транспортного средства, оснащенного автоматической коробкой передач можно нанести непоправимый вред, если вовремя не переключить рычаг в нейтральное положение N.

Важно делать все правильно, чтобы не повредить электронную систему трансмиссии.

Редко случается, что коробка передач может заклинить или появляется другая проблема с автомобилем, оснащенным "автоматом", и приходится буксировать машину.

Скорость буксировки не должна превышать 50 км/час на расстояние до 50 км.

Hyundai презентовал новый субкомпактный кроссовер (Видео)

При необходимости буксировки более, чем на 50 км, лучше воспользоваться жесткой сцепкой, когда ведущие колеса подняты, или вызвать эвакуатор.

Напомним, Илон Маск заявил, что фанаты Tesla, которые ожидают рестайлинга автомобилей Model S и Model X ждет разочарование. Обновление дизайна не планируется.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Коробка передачи, Автоматическая коробка передач.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
02 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
03 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на завтра, 10 июля: все знаки Зодиака
05 Главы четырех таможен отстранены от исполнения обязанностей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
Инфляция в июне замедлилась до 9%
Инфляция в июне замедлилась до 9%
Рецепт дня: хачапури по-аджарски
Рецепт дня: хачапури по-аджарски
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь