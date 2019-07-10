Стало известно, как не навредить автоматической коробке передач

Как отмечают эксперты, при буксировке транспортного средства, оснащенного автоматической коробкой передач можно нанести непоправимый вред, если вовремя не переключить рычаг в нейтральное положение N.

Важно делать все правильно, чтобы не повредить электронную систему трансмиссии.

Редко случается, что коробка передач может заклинить или появляется другая проблема с автомобилем, оснащенным "автоматом", и приходится буксировать машину.

Скорость буксировки не должна превышать 50 км/час на расстояние до 50 км.

При необходимости буксировки более, чем на 50 км, лучше воспользоваться жесткой сцепкой, когда ведущие колеса подняты, или вызвать эвакуатор.

Напомним, Илон Маск заявил, что фанаты Tesla, которые ожидают рестайлинга автомобилей Model S и Model X ждет разочарование. Обновление дизайна не планируется.