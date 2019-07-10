Cooper SE: MINI представил свой первый серийный электрокар

MINI Cooper теперь на электрической тяге.

Компания официально представила серийную версию электрокара, сохранившего аутентичность бренда, но использующий современные технологии.

В качестве силового агрегата взята проверенная установка от BMW i3. В самой компании хэтчбек Cooper SE называют "первым в мире полностью электрическим премиальным маленьким автомобилем".

В движение модель приводится при помощи электрического мотора от i3S, способного развивать до 184 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента. Запас хода на полном заряде батарей составляет около 270 км.

Разгон до "сотни" занимает 7,3 секунды, а максимальная скорость ограничивается отметкой в 150 км/ч. При наличии мощной станции (11 кВт*ч), зарядка до 80% займет всего 2,5 часа, но используя зарядную станцию на 50 кВт*часов, на это потребуется только 35 минут.

Ценник пока не называется, он станет известен ближе к старту продаж, дата также остается неизвестной.