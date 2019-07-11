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Skoda Kamiq уже готова заменить модель Fabia

Skoda Kamiq уже готова заменить модель Fabia
09:24 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В Чехии стартовало серийное производство нового кроссовера Skoda Kamiq, который призван заменить в линейку бренда культовую Фабию.

В продаже новинка появится уже этой осенью.

Каждый день с конвейера на предприятии в Младе-Болеславе сходит около 400 экземпляров паркетника.

Инвестиции в завод для организации производства составили приблизительно 100 млн евро.

Напомним, что дебют новинки состоялся на Женевском автосалоне минувшей весной. Кроссовер Kamiq разработан на базе модульной платформы MQB, являясь самой компактной SUV-моделью чешского бренда. Длина автомобиля составляет всего 4,24 метра.

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На европейском рынке модель будет предлагаться с 1,0-литровым турбомотором, который развивает мощность до 95 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии будет использоваться 5-ступенчатая механическая коробка передач. В продвинутых версиях будут устанавливаться более мощные турбированные двигатели на 115 и 150 "лошадок" с "роботом" DSG.

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Автомобили, Авто, Fabia, Skoda Kamiq, Модель Fabia.
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