Hyundai будет выпускать пикапы

Платформу новинка получит от кроссовера Tucson следующего поколения.

Точных данных о том, когда именно модель появится на рынке, пока нет.

Концепцию пикапа Santa Cruz южнокорейский автопроизводитель представил более 4-х лет назад на автосалоне в Детройте. Приступить к производству модели компания пыталась дважды – однако наладить процесс так и не удалось. Нынче же, говорит вице-президент Hyundai по корпоративному и цифровому планированию Майкл О’Браен, в планах – запустить производство в США. Это, говорит, поможет избежать 25%- импортного налога.

Точных данных о том, когда именно модель появится на рынке, пока нет. Равно как и подробностей о предстоящей новинке компания делится весьма неохотно.

Известно, что новая модель не будет похожа на представленный в 2015-м концепт, т.к. Hyundai перешел на новый фирменный дизайн.

У Hyundai уже частично налажено производство в США. На заводе в Монтгомери, штат Алабама, выпускают седаны Elantra и Sonata, и кроссовер Santa Fe. Годовой объем производства — около 400 000 автомобилей.