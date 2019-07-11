Новинка к 100-летию Bentley: производитель представил автомобиль будущего

Британский производитель автороскоши Bentley Motors отметил вековой юбилей, представив в штаб-квартире в Крю концепт EXP 100 GT.

В этом купе компания выразила видение собственного будущего и новые стандарты для всего класса гран туризмо, ориентированные на 2035 год.

В дизайне Bentley EXP 100 GT прослеживается связь с прошлым марки: заходящие на радиаторную решетку круглые головные фары напоминают о Bentley Blower, задняя часть кузова выполнена в стиле R-Type Continental.

В то же время технически это очень продвинутая машина на платформе из алюминия и карбона, с электроприводом, автопилотом, электронным персональным ассистентом и экологичными отделочными материалами.

Концепт достигает 5,8 метра в длину и почти 2,4 метра в ширину. Двухметровые двери открываются в сторону и вверх для комфортной посадки. Лакокрасочное покрытие кузова называется Compass; в нем использован особый пигмент, изготовленный с использованием рисовой шелухи.

В отделке использованы 5000-летний дуб с вкраплениями меди и имитирующий кожу органический текстиль, сделанный из отходов виноделия.

В числе других фишек – стеклянный люк с призмами, которые собирают свет и передают его в салон по оптоволокну; функции обработки воздуха и звуков для улучшения самочувствия седоков.

Силовая установка Bentley EXP 100 GT на 50% мощнее и на 35% легче традиционного привода. Четыре электромотора обеспечивают тягу в 1500 Нм, позволяют развить сотню менее чем за 2,5 секунды и разогнаться до максимальных 300 км/ч.

Запас хода – 700 километров, причем зарядиться на 80% можно всего за 15 минут. К сожалению, все эти цифры вымышлены с прицелом на все тот же 2035 год.