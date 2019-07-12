В Украине появится новый бюджетный автомобильный бренд

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10:57 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

В перспективе будет доступна широкая модельная линейка новых легковых автомобилей и кроссоверов.

Автомобили FAW производятся китайской корпорацией First Automotive Group Corporation.

В сентябре 2019 года на украинский рынок поступят автомобили китайской компании FAW. 

Сеть дилерских центров будет развиваться постепенно. Поставкой автомобилей, продажей и сервисным обслуживанием FAW займется Группа компаний "АИС", которая подписала эксклюзивное соглашение с китайской корпорацией. В будущем в Украину начнут завозить и электромобили производителя, и автобусы.

Отметим, что автомобили FAW производятся китайской корпорацией First Automotive Group Corporation (сокр. FAW). Это первая автомобильная компания, образованная в КНР, которая начала работу в 1953 г. Ее создание ознаменовало собой начало развития автомобильной индустрии КНР. Корпорация FAW занимает лидирующие позиции в Китайской автомобильной промышленности. 

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Объем продаж FAW превышает 3 миллиона автомобилей в год. Корпорация FAW занимает 132 место в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний по версии Fortune Global и представлена в 40 странах мира. FAW имеет совместные предприятия по производству автомобилей с группой Volkswagen AG и Toyota Motor Corporation, а также ведет разработку модельного ряда с их активным участием и использует их технологии, агрегаты и комплектующие при производстве автомобилей.

Сейчас FAW производит в Китае такие модели, как Volkswagen CC, Volkswagen Bora; Audi A4, A6, Q5 и Q3; Toyota Prius, LC200 и RAV4 и др.

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Автомобили, Бренд, Авто, Кроссоверы, Бюджетный автомобильный бренд, Автомобильные бренды.
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