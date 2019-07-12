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BMW M135i показывает новые детали от M Performance: видеообзор

BMW M135i показывает новые детали от M Performance: видеообзор
18:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новое поколение баварского хэтчбека BMW 1-Series в более мощном исполнении M135i представлено с деталями из каталога M Performance.

На зарубежном YouTube-канале Carvlogger появился подробный видеообзор.

Справедливости ради надо сказать, что M135i в этом видео является особенным автомобилем, поскольку это флагманское исполнение модели с системой полного привода xDrive, оснащенная деталями из каталога M Performance.

Начнем с внешнего вида достаточно "злого" баварского малыша, детали M Performance являются заметным дополнением – можно сказать, что машина очень сильно видоизменилась. Конечно, они не превращают ее в гоночную машину серии TCR, но тем не менее, хэтчбек выглядит более эффектно…

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Компоненты, в основном изготовленные из кованого углеродного волокна – боковые зеркала, фальшрадиаторная решетка, отверстия воздухозаборников, передний сплиттер, боковые юбки, задний диффузор и задний спойлер.

Из видео видно, что эти части настолько же функциональны, насколько и привлекательны. Обвес получил значительные каналы для прохождения по ним воздуха, которые нужны для улучшения аэродинамики и охлаждения мотора, тормозов. Кроме того, задний спойлер выглядит даже круче, чем у японского конкурента Civic Type-R.

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У M135i будет самый мощный серийный четырехцилиндровый двигатель компании BMW. Речь идет о 2,0-литровом моторе с турбонаддувом мощностью 300 лошадиных сил.

Благодаря системе полного привода, разгон с 0 до 100 км/ч не займет много времени, ожидайте, что эту скоростную отметку новинка сможет достичь примерно за 4,0 секунды.

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Видео, BMW M135I, M Performance.
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