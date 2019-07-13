Самый маленький кроссовер Volkswagen появился в Украине

VW T-Roc будет представлен в трех комплектациях и с одним мотором.

Свой автомобиль каждый клиент теперь может создать онлайн в конфигураторе.

Немецкий бренд все же объявил о старте продаж компактного кроссовера.

Представительство бренда на украинском рынке запускает продажи компактного кроссовера, который составит конкуренцию Toyota CH-R и Mazda CX-3. Главными отличиями VW T-Roc станет возможность персонализации экстерьера и интерьера, а также присутствие систем активной помощи на дороге и экономичного двигателя.

Заметим, что размерами VW T-Roc не уступает VW Golf 7 и даже имеет меньше на 37 мм колесную базу (2603 мм) и на 24 мм длину (4234 мм). При этом он шире на 20 мм (1819 мм) и выше на 91 мм (1543 мм). Естественно у него больше и багажное отделение (445 л), а посадка пассажиров и водителя более ровная.

VW T-Roc оснащается только 1,5-литровым бензиновым TSI мощностью 150 л.с. в паре с фирменной коробкой DSG. Этот же агрегат устанавливают в Skoda Karoq и Seat Ateca, но в "фольксвагеновской" версии его лишили фильтра твердых частиц. По мнению производителя наше топливо может негативно влиять на его работу. В любом случае, двигатель имеет неплохие показатели динамики с разгоном до первых 100 км/час за 8,4 секунды и довольно экономичен, потребляя 6,8 литров бензина в смешанном цикле.

Украинскому покупателю предоставят возможность выбрать одну из трех комплектаций: Life, Style и Sport. И в базовой комплектации за 635 495 грн (24 990 дол.) уже присутствует 6-дюймовый экран мультимедии, кондиционер, мультифункциональный руль, подогревы и парктроники.

Кроме того VW T-Roc предлагает уже на старте систему экстренного торможения и удержания в полосе. Чуть более дорогие комплектации уже несут в себе больше преимуществ. Так за 687 398 грн (27 013 дол) будет присутствовать и адаптивный круиз-контроль, и 8-дюймовый монитор по центру, и климат-контроль.

LED-фары головного света появятся только в максимальной комплектации Sport за 780 167 грн (30 679 дол), как и цифровая приборная панель, и камера заднего вида. Кроме того, в этой модификации будет доступна красная отделка салона в дополнение к красному цвету кузова. Но персонализация в виде цветной крыши и вставок в интерьере есть и в средней версии. Причем владелец может выбрать из четырех цветов крыши и более 10 оттенков кузова.

Компактный кроссовер имеет клиренс в 161 мм и представлен только в переднеприводной версии. В опциях присутствует система прогрессивного управления DCC, позволяющая адаптировать руль, подвеску и отзывчивость трансмиссии к различным условиям.

Свой автомобиль каждый клиент теперь может создать онлайн в конфигураторе и получить на почту каталог именно с тем авто, который он выберет для себя.