Ford и Volkswagen объединят усилия по выпуску электрокаров

Ford и Volkswagen объявили о создании глобального альянса для выпуска электрокаров.

Ford договорился с концерном Volkswagen о массовом выпуске электрокаров, которые будут созданы на модульной платформе MEB немецкого концерна.

Об этом было объявлено на пресс-конференции в Нью-Йорке, пишет Autonews.

Два автопроизводителя достигли окончательного соглашения о создании глобального альянса после нескольких месяцев переговоров. Ford использует архитектуру MEB для совершенно новой электрической модели, которую будут выпускать для европейского рынка на предприятии в немецком Кельне. Выпуск новинки начнется в 2023 году.

В следующие шесть лет американцы намерены продать более 600 тыс. электрокаров. С 2016 г. Volkswagen уже инвестировал около 7 млн долларов в платформу MEB. Она должна стать базой для примерно 15 млн "зеленых" автомобилей, которые выпустят под брендами VW, Audi, Skoda и Seat.

Первой серийной моделью станет хэтчбек Volkswagen ID.3 — его премьера состоится осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне.

Кроме того, Volkswagen в рамках сотрудничества с Ford вложит 2,6 млн долларов в проект Argo AI, курируемый американским концерном.

Компания занимается разработкой систем автоматического управления и сейчас занята созданием автопилота четвертого уровня. Впервые о создании глобального альянса Ford и Volkswagen стало известно в начале 2019 года.

Тогда сообщалось, что автопроизводители объединят усилия для создания архитектуры для нового среднеразмерного пикапа и коммерческого фургона в 2022 году. Речь идет о глобальных моделях, которые будут продаваться по всему миру.