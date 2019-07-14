Бюджетное авто: стала известна цена китайского кроссовера с турбомотором V6

В Поднебесной объявили цены флагманского паркетника принадлежащей концерну FAW марки Hongqi ("хунцы", то есть "красное знамя").

Под брендом Hongqi с 1958 года выпускают лимузины для китайской партийной элиты. С 90-х годов начали производить автомобили и для чиновников среднего звена, а в 2013-м в гамме бренда появилась первая "рыночная" модель – седан H7, созданный на заднеприводной платформе старой Toyota Crown. Затем в свободную продажу еще запустили лимузин L5 и построенную на базе Mazda6 "четырехдверку" H5. Первый кроссовер – электрический E-HS3 – вошел в линейку Hongqi в 2018-м, в том же году марка представила семиместный серийный SUV с индексом HS7. Однако ту модель обогнал среднеразмерный HS5 – он стартовал на рынке весной, тогда как прием заказов на флагманский кросс открыли лишь с сегодняшнего дня.

Предполагалось, что HS7 разделил "тележку" с седаном H7 (то есть с прежней Toyota Crown), но у кроссовера своя платформа. Длина HS7 равна 5035 мм, колесная база – 3008 мм. Таким образом, по своим габаритам "китаец" сопоставим с премиальными "немцами", коих и считают его главными конкурентами: у местного BMW X5 длина составляет 4930 мм, расстояние между осями – 2975 мм, у Audi Q7 – 5069 и 3001 мм соответственно.

Кроссовер Hongqi HS7 получил полностью светодиодную оптику, для модели предусмотрены пневмоподвеска, 19- или 20-дюймовые диски. В салоне есть декоративные вставки из дерева, кресла обиты натуральной кожей. "Приборка" — виртуальная, а под сенсорным экраном мультимедийной системы расположен еще один тачскрин, на который выведено управление климатической установкой. Также для флагмана заявлены: подогрев и вентиляция передних сидений и кресел второго ряда, обогрев рулевого колеса, панорамная крыша, отдельные планшеты для задних седоков, трехзонный климат-контроль, автопарковщик, камеры кругового обзора, системы экстренного торможения, удержания в полосе движения, мониторинга "слепых" зон и предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль.

Двигатель у HS7 один – бензиновый турбированный V6 3.0 (расположен продольно) мощностью 337 л.с. (445 Нм). Этот мотор – собственная разработка концерна FAW, он сочетается с восьмиступенчатым "автоматом" Aisin. Полноприводная трансмиссия – уже в "базе" (постоянный задний привод и муфта подключения передних колес). Для модели предусмотрено восемь режимов ездовой электроники. С места до 100 км/ч HS7 разгоняется за 7,8 секунды.

Предварительная цена за базовую версию флагмана HS7 – 349 800 юаней, что эквивалентно примерно 50 920 долларов по актуальному курсу. Топовый кроссовер обойдется в 459 800 юаней (около 66 930 долларов). Окончательный прайс-лист "китайца" опубликуют чуть позже, но цены не будут сильно отличаться от названных сегодня.

За пределами Поднебесной премиум-бренд FAW пока не представлен, но в прошлом году концерн открыл собственный дизайн-центр в Германии – вполне возможно, что китайцы готовятся выйти на европейский рынок. Вдобавок FAW переманил шеф-дизайнера Rolls-Royce. А еще грядет премьера седана Hongqi H7 нового поколения, внешний облик которого, к слову, выполнят в стиле люксовой британской марки.