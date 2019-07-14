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BMW оснастит электромобили музыкальным сопровождением для пешеходов

BMW оснастит электромобили музыкальным сопровождением для пешеходов
19:27 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: Twitter

Электромобили BMW оснастят музыкальным сопровождением для пешеходов.

Электромобили отличаются от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания не только отсутствием выхлопов или тем, что не работают на дизеле или бензине - а ещё и тем, что значительно тише в ходу. Это, безусловно, повышает с одной стороны акустический комфорт водителя и пассажиров. С другой, по нраву такое далеко не всем.

Те, кто покупает "заряженные" версии BMW с мощными моторами, по традиции хотят слышать их рёв при нажатии на педаль газа. Чтобы не лишать клиентов удовольствия при переходе на альтернативные технологии, баварская компания обратилась к голливудскому композитору Хансу Циммеру, известному по саундтрекам к мультфильму "Король Лев", серии фильмов "Пираты Карибского моря", "Интерстеллар" и компьютерной игре "Call of Duty: Modern Warfare 2". В BMW его миссией была разработка звукового сопровождения, которое имитировало бы работу двигателя и которое смогли бы при желании включать водители электротранспорта.

Положенные "на музыку" компиляции Циммера внедрили в концепт-кар Vision M-Next, который компания представила на мероприятии NEХTGen в Мюнхене. Над проектом, который назвали BMW IconicSounds Electric, Циммер работал с инженером-акустиком Ренцо Витале. Все звуки записывались в студиях Циммера в Лондоне и Лос-Анджелесе.

Помимо чисто эстетического предназначения у IconicSounds Electric есть и вполне себе практическая функция. В Европе и США приняты специальные нормы безопасности, согласно которым от производителей электромобилей требуют оснащать машины специальными звуковыми сигналами, по которым пешеходы смогли бы распознавать приближающееся транспортное средство.

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Программа NEХTGen рассчитана до 2025 года, за это время BMW планирует выпустить не менее 25 полностью электрических автомобилей. Согласно последним данным, компания опережает график, поэтому целевой показатель может быть достигнут уже к 2023 году.

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Электромобиль, Музыка, BMW, Музыкальное сопровождение, BMW Vision M.
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