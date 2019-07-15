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Renault презентовал бюджетный кроссовер

Renault презентовал бюджетный кроссовер
11:26 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Дебют состоялся в Индонезии, хотя продажи изначально начнутся в Индии.

В Индонезии прошла презентация нового бюджетного кроссовера Renault Triber. Модель изначально выйдет на рынке азиатского региона в развивающихся странах. 

Модель отличается компактными размерами с длиной до четырех метров, и рассчитана на семерых человек. Разумеется, места для багажа практически не остается.

Интересно, что в рамках специального мероприятия была показана топовая версия с кожаным салоном и более широким оснащением. Но она не будет предлагаться на индийском рынке. В комплектацию вошли: панорамный люк, черные легкосплавные колесные диски на 15 дюймов и продвинутая мультимедийная система с выходом в интернет. 

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В качестве силового агрегата под капотом будет установлен 1,0-литровый бензиновый мотор с мощностью до 73 лошадиных сил. В паре с ним предлагают механическую или роботизированную трансмиссию на пять ступеней.

Цена базовой версии — всего 450 000 рупий, а за топовый однообъемник придется заплатить не менее 590 000 рупий.

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Индия, Renault, Автомобили, Авто, Кроссовер, Бюджетные кроссоверы.
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