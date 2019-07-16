Рассекречены подробности о новой Audi A3

Первым на рынке появится 5-дверный хэтчбек – в начале 2020 года.

Семейство Audi A3 сменит поколение в 2020 году и, как уверяет автопроизводитель, станет самым передовым автомобилем в своем классе благодаря новейшим технологиям, смелому дизайну и высокой надежности.

Появление Audi A3 четвертого поколения было отложено на год. Причиной стал разразившийся в 2018 году в Audi скандал с выбросами дизельных машин и решением руководства усилить работу над электрической линейкой e-tron. Но сейчас глава Audi Брэм Шот подписал разрешение на производство A3 нового поколения.

Ближе к лету в продажу поступит седан, а чуть позже – электрический А3 e-tron. "Заряженные" хэтчбек и седан Audi S3 выпустят в конце 2020 года, а 413-сильный RS3 появится в начале 2021-го. Затем семейство Audi A3 пополнится лифтбеком и вседорожной версией Allroad.

Ожидается, что дизайн Audi A3 нового поколения (заводской индекс AU380) выполнят в духе последних Audi A1 и Q3. Автомобиль построят на серьезно переработанной версии платформы Volkswagen Group MQB — MQB II, которая дает больше возможностей для электрификации. Новинка получит различные гибридные версии mild hybrid и plug-in hybrid. Помимо бензиновых двигателей, в моторной гамме сохранятся и дизели.

Новое шасси, созданное с применением высокопрочных сталей и алюминия, станет легче и жестче, а уровень шума и вибрации снизится. Все это в совокупности с подросшими габаритами позволит повысить комфорт в салоне. В Audi обещают, что новый А3 станет лучшим в своем классе по объему багажника. В помощь водителю предложат цифровую приборную панель, продвинутую навигационную систему, доступ в интернет и функции автономного управления.

Трехдверный хэтчбек исчезнет из линейки A3 из-за отсутствия спроса на ключевых рынках. Одновременно прекратится и выпуск кабриолета. Отчасти компенсировать потерю должна вседорожная мощная модификация A3 Allroad, которая появится в конце 2021 года и бросит вызов кроссоверам Mercedes GLA.