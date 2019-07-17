"АвтоКрАЗ" выпустил партию новинок

Эти машины будут трудиться на дорогах и летом, и зимой

Государственная служба получила от "АвтоКрАЗа", который выполняет тендерный заказ, партию комбинированных дорожных машин с отвалом и солеразбрасывающим оборудованием. .

По словам Игоря Геращука, главы "Киевского облавтодора", Украине нужны тысячи комбинированных дорожных машин с отвалом и солеразбрасывающим оборудованием. Значит, "АвтоКрАЗу" предстоит ещё очень большая работа.

До конца 2019 года Кременчугский автозавод должен передать "Киевскому облавтодору" 67 машин с отвалом и солеразбрасывающим оборудованием. В их основе лежит КрАЗ-65055, получивший оборудование компании "SHMIDT".

Летом такие машины могут использоваться в качестве самосвалов для перевозки различных сыпучих грузов, а зимой – освобождать ото льда и снега украинские дорог

Интересно, что на тендере по поставке этой техники "АвтоКрАЗу" пришлось выдержать конкуренцию со стороны МАЗа. Белорусы сейчас лидируют по продажам на рынке украинских грузовиков, но в данном случае кременчугскому предприятию удалось их опередить.