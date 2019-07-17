Скачать
Среда, 17.07.2019
Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
Зеленский высказался по поводу проведения внеочередных местных выборов
РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса
РФ расширила территорию действия указа о паспортизации Донбасса
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Известен возможный кандидат на роль принца Эрика в экранизации "Русалочки"
Известен возможный кандидат на роль принца Эрика в экранизации "Русалочки"

Британская марка Lotus выпустила впечатляющий электрокар Evija

Смотрите фото (4)
Британская марка Lotus выпустила впечатляющий электрокар Evija
18:24 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Представленное в Лондоне купе Evija - первая модель после перехода компании под руководство концерна Geely.

Более того, это первый новый Lotus за последние 11 лет, когда дебютировал спорткар Evora: все остальное время инженеры марки разрабатывали только новые модификации и спецверсии уже существующих моделей.

Evija - это электрический гиперкар, разработанный при поддержке специалистов из Williams Advanced Engineering, которая поставляла "начинку" для болидов электрической Формулы E.

При этом модель стала самым мощным Lotus в истории - каждое колесо оснащено электромотором с отдачей в 500 л.с. и компактным планетарным редуктором, а суммарная отдача силовой установки составляет рекордные 2000 л.с. и 1700 Нм. Двигатели и инверторы поставляет фирма Integral Powertrain Ltd.

Гиперкар сохранил традиционный для марки центральномоторный силуэт, но за сиденьями вместо двигателя теперь расположена тяжелая тяговая батарея, что тоже способствует идеальной развесовке по осям. Литий-ионный аккумулятор емкостью 70 кВт/ч имеет 4 радиатора для охлаждения, поэтому разработчики обещают, что электросистема выдержит 7 минут трековой езды в боевом режиме до полного разряда.

Рассекречены подробности о новой Audi A3

Инженеры хорошенько поработали над аэродинамикой: у гиперкара нет зеркал заднего вида - вместо них установлены компактные камеры и экраны, а сзади установлен подъемный спойлер, который вдобавок может менять угол атаки.

Tesla Model 3 установила новый мировой рекорд (Видео)

Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле. Заказ можно оформить уже сейчас: Lotus Evija обойдется в 1,7 млн фунтов стерлингов. Всего планируется выпустить 130 экземпляров, но первым заказавшим клиентам машины доставят только в 2020 году.

Зато Evija должна стать символом начала новой эры для компании Lotus: вслед за сумасшедшим гиперкаром обещаны новые "массовые" модели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Авто, Lotus, Evija, Элекстрокар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
02 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
04 Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
05 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Кабмин закупит почти 2,3 млн вакцин от кори на сэкономленные средства
Кабмин закупит почти 2,3 млн вакцин от кори на сэкономленные средства
КСУ вынес решение о конституционности закона &quot;Об образовании&quot;
КСУ рассмотрел закон "Об образовании"
МИД Украины отреагировало на решение московского суда по делу военных моряков
МИД Украины отреагировало на решение московского суда по делу военных моряков
В алом костюме оверсайз: Елена Зеленская на официальной встрече
В алом костюме оверсайз: Елена Зеленская на официальной встрече
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь