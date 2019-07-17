Британская марка Lotus выпустила впечатляющий электрокар Evija

Представленное в Лондоне купе Evija - первая модель после перехода компании под руководство концерна Geely.

Более того, это первый новый Lotus за последние 11 лет, когда дебютировал спорткар Evora: все остальное время инженеры марки разрабатывали только новые модификации и спецверсии уже существующих моделей.

Evija - это электрический гиперкар, разработанный при поддержке специалистов из Williams Advanced Engineering, которая поставляла "начинку" для болидов электрической Формулы E.

При этом модель стала самым мощным Lotus в истории - каждое колесо оснащено электромотором с отдачей в 500 л.с. и компактным планетарным редуктором, а суммарная отдача силовой установки составляет рекордные 2000 л.с. и 1700 Нм. Двигатели и инверторы поставляет фирма Integral Powertrain Ltd.

Гиперкар сохранил традиционный для марки центральномоторный силуэт, но за сиденьями вместо двигателя теперь расположена тяжелая тяговая батарея, что тоже способствует идеальной развесовке по осям. Литий-ионный аккумулятор емкостью 70 кВт/ч имеет 4 радиатора для охлаждения, поэтому разработчики обещают, что электросистема выдержит 7 минут трековой езды в боевом режиме до полного разряда.

Инженеры хорошенько поработали над аэродинамикой: у гиперкара нет зеркал заднего вида - вместо них установлены компактные камеры и экраны, а сзади установлен подъемный спойлер, который вдобавок может менять угол атаки.

Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле. Заказ можно оформить уже сейчас: Lotus Evija обойдется в 1,7 млн фунтов стерлингов. Всего планируется выпустить 130 экземпляров, но первым заказавшим клиентам машины доставят только в 2020 году.

Зато Evija должна стать символом начала новой эры для компании Lotus: вслед за сумасшедшим гиперкаром обещаны новые "массовые" модели.