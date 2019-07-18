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VW создал новую механичекую коробку передач

VW создал новую механичекую коробку передач
10:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Накануне Volkswagen сообщил о начале производства новой коробки MQ281, предназначенной для установки на модели с поперечно расположенным силовым агрегатом.

Немецкий автогигант, в конце минувшего года отметивший 15-летие "робота" DSG, традиционную "механику" пока не торопится списывать со счетов. 

Новая 6-ступенчатая "механика" постепенно вытеснит нынешние коробки MQ250 и MQ350, которые по-прежнему широко используются на моделях концерна для европейского рынка.

У новой коробки — подшипники с пониженным коэффициентом трения, силовой диапазон 7,89 (то есть отношение наибольшего передаточного числа к наименьшему), входной порог крутящего момента до 340 Нм и модернизированная система смазки, благодаря которой объем используемого трансмиссионного масла уменьшился до 1,5 л. Разработчики также говорят о пониженной шумности агрегата. 

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Производство MQ281 освоено на двух производственных площадках Volkswagen Group — в окрестностях Барселоны на мощностях Seat Components и Кордове (Аргентина). Ежегодно планируется выпускать до 450 тысяч экземпляров коробок передач этого типа.

Новую "механику" уже начали устанавливать на обновленный седан Passat, впоследствии она станет доступной и на других моделях концерна, включая автомобили брендов Audi, Seat и Skoda.

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Volkswagen, Автомобили, Авто, Коробка передач, Механика.
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