VW создал новую механичекую коробку передач

Немецкий автогигант, в конце минувшего года отметивший 15-летие "робота" DSG, традиционную "механику" пока не торопится списывать со счетов.
Новая 6-ступенчатая "механика" постепенно вытеснит нынешние коробки MQ250 и MQ350, которые по-прежнему широко используются на моделях концерна для европейского рынка.
У новой коробки — подшипники с пониженным коэффициентом трения, силовой диапазон 7,89 (то есть отношение наибольшего передаточного числа к наименьшему), входной порог крутящего момента до 340 Нм и модернизированная система смазки, благодаря которой объем используемого трансмиссионного масла уменьшился до 1,5 л. Разработчики также говорят о пониженной шумности агрегата.
Производство MQ281 освоено на двух производственных площадках Volkswagen Group — в окрестностях Барселоны на мощностях Seat Components и Кордове (Аргентина). Ежегодно планируется выпускать до 450 тысяч экземпляров коробок передач этого типа.
Новую "механику" уже начали устанавливать на обновленный седан Passat, впоследствии она станет доступной и на других моделях концерна, включая автомобили брендов Audi, Seat и Skoda.