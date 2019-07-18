Рассекречена новая версия Hyundai Solaris

Презентацию рестайлингового Hyundai Verna/ Solaris организуют уже этой осенью.

Компания Hyundai собирается вывести на рынок обновленную версию своего бестселлера Hyundai Verna, предназначенного для авторынка Поднебесной.

А пока марка готовится к дебюту новинки, Министерство промышленности Китая уже разместило первые официальные фото "посвежевшего" седана вместе с техническими подробностями.

Так, на фотографиях хорошо видно, что Verna 2020-го модельного года получит переработанную радиаторную решетку, которую оставили без хромированного "ободка", модернизированную головную оптику с новым оригинальным рисунком, а также измененные задние фонари и новые бамперы.

На габариты модели проведенный рестайлинг практически не повлиял: длина — 4 405 мм, ширина — 1 720 мм, высота — 1 455 мм, колесная база — 2 600 мм. В движение обновленный седан будет приводить 100-сильный "атмосферник" на 1,4 литра, сочетающейся с механической коробкой или шестиступенчатым "автоматом".