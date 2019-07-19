Представлен пластиковый внедорожник "Сталкер"

Пластик имеет низкую теплопроводность. Поэтому во внедорожнике летом прохладно, а зимой – тепло. Очень экономно.

Впервые был представлен внедорожник "Сталкер", созданный на базе Lada 4×4. его внешние и внутренние панели выполнены не из металла, а из пластика.

Компания "Апал", которая разработала "Сталкер", говорит, что благодаря использованию пластика этот внедорожник весит заметно меньше, чем Lada 4×4. В результате снижен расход топлива. При этом утверждается, что пластик такой же надежный, как металл, и он более устойчив к перепадам температур. То есть такой автомобиль не гниет и не ржавеет.

Но и это еще не все достоинства нового пластикового внедорожника. Ему, например, в принципе даже не сильно нужен кондиционер.

Под капотом располагается четырехцилиндровый 1,7 л рядный двигатель мощностью 83 л.с. Сколько "Сталкер" расходует топлива – не сообщается. Этот мотор нам знаком по Lada 4×4.

Компания "Апал" планирует выпустить 150 единиц "Сталкера". его цена — 1 233 000 рублей, что составляет около 500 тыс. гривен.