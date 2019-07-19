Известна стоимость улучшенного BMW X1

Прайс-лист на обновленный кроссовер опубликован на официальном сайте BMW.

Как сообщает пресс-служба баварской марки, стоимость обновленного компактного кроссовера BMW X1 начинается с отметки в 33 300 долларов. За эти деньги клиенты получат авто с передним приводом в базовой версии sDrive18i.

Полноприводная модификация нового кроссовера xDrive20i обойдется покупателям в 39 500 долларов, а версия с дизельным агрегатом xDrive18d получила ценник в 38 700 долларов. Обновленная модель получила увеличенную решетку радиатора по аналогии со "старшими" кроссовера марки, пересмотренные задние фонари большего диаметра патрубки выхлопной системы.

Также новинка лишилась противотуманных фонарей.

В салоне обновленного BMW X1 появилась фирменная мультимедийная система iDrive и 6,5-дюймовый сенсорный монитор. При этом опционально доступны экраны с диагональю 8,8 и 10,25 дюймов. Также модель получила новые материалы отделки.