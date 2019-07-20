Представлен совершенно новый Chevrolet Corvette Stingray

Компания Chevrolet продемонстрировала новый суперкар Corvette восьмого поколения. Впервые за свою историю легендарное купе получило среднемоторную компоновку. Несмотря на это стоить новинка будет вполне демократично – от 60 000 долларов. Аналогичные модели Audi или Honda со средним расположением двигателя вдвое дороже.
Chevrolet Corvette C8 – одна из самых ожидаемых новинок 2019 года. История модели насчитывает более 60 лет. Первый Corvette был выпущен в далеком 1953 году и стал первым американским спортивным автомобилем, созданным американским производителем. Сейчас инженеры Chevrolet совершили очередную революцию, выпустив среднемоторный Corvette.
Пока представили базовую версию спорткара - Corvette Stingray. Изрядно модернизированный 6,2-литровый V8 (индекс LT2) теперь выдает 502 л.с. и 637 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом Z51 Performance можно добавить еще 5 «лошадей». Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и подрулевыми переключателями передач. Версий с «механикой» не будет. Точные динамические параметры пока не обнародованы. Известно лишь, что первую «сотню» Corvette С8 Stingray будет набирать менее, чем за 3 секунды. В дальнейшем у спортакара появятся более мощные модификации, в том числе гибридные.
Выглядит новый Chevrolet Corvette C8 по-прежнему стильно и агрессивно. Привлекает внимание необычная форма заднего стекла в виде сердца, через которое действительно видно сердце спорткара – его мощный мотор. Над стеклом помещена камера заднего вида, транслирующая изображение на электронное зеркало в салоне. Кстати, интерьер купе – совершенно новый, полностью ориентирован на водителя и немного напоминает кабину истребителя.
Изюминка салона – центральный тоннель, отгораживающий водителя от пассажира, на котором протянулся ряд физических кнопок и переключателей – неожиданное решение для модели 2020 года. Но без сенсорного экрана и цифровой приборной панели, конечно, не обошлось.
В США уже стартовал прием заказов. Цены начинаются от 60 тысяч долларов. Для сравнения, среднемоторный Audi R8 стоит минимум 172 тысячи долларов, а Honda NSX – не менее 160 тысяч долларов.