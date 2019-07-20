Lexus представил новый концепт внедорожника GX

Японский автопроизводитель презентовал новую концептуальную модель Lexus GX Off-Road, которая создана на основе легендарного рамного внедорожника.

Новинка разработана специально для фанатов клуба модели GX, посвящающие много времени поездкам по труднопроходимым местам.

От стандартного внедорожника прототип отличается спортивными амортизаторами с регулировкой хода, дополнительной светотехникой, алюминиевым боксом для перевозки туристического инвентаря, шноркелем и солнечными батареями на крыше.

Помимо этого, концептуальная модель получила "зубастые" внедорожные шины на колесных дисках F-Sport размером 18 дюймов.

При этом GX Off-Road обзавелся специальной системой для буксировки прицепа, которая позволяет перевозить с собой настоящий дом на колесах!

Официальная премьера новинки состоится в американском штате Колорадо на встрече поклонников внедорожной езды FJ Summit на этой неделе.