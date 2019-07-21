Дефект в двигателе: Volvo отзывает десятки тысяч автомобилей

В связи с дефектом в двигателе Volvo отзывает 37 тыс. автомобилей.

Из-за дефекта в двигателе, который может привести к его возгоранию, Volvo отзывает 37 тыс. автомобилей в Нидерландах.

Об этом сообщает NOS.

“Volvo отзывает 37 тысяч автомобилей в Нидерландах из-за дефекта двигателя. По словам шведского автопроизводителя, этот недостаток может привести к возгоранию двигателя. В целом по всему миру отозвано около полумиллиона автомобилей”, - говорится в сообщении.

Представитель Volvo в Нидерландах отметил, что нет никаких данных об инцидентах, связанных с этим недостатком.

По его словам, владельцы автомобилей Volvo в скором времени получат письма с информацией о возможных рисках.

"Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя в безопасности", - отметил представитель Volvo.

Как уточняется, будут отозваны автомобили, выпущенные с 2014-го до 2019 года, в частности, V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.