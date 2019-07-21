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Toyota Fortuner TRD готовый покорять рынок: фото

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Toyota Fortuner TRD готовый покорять рынок: фото
13:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новое поколение Toyota Fortuner, представленное в ноябре 2016 года, завоевало большую долю рынка в своем сегменте.

Модель Fortuner в своем классе превзошла по продажам мировых конкурентов. Toyota Motor готовится выпустить на индийский рынок "заряженную" версию Fortuner TRD, разработанную собственным тюнинг-подразделением Toyota Racing Development.

От стандартного внедорожника спортивная версия TRD отличается красной маркировкой "TRD" на различных элементах кузова, огромными фирменными легкосплавными дисками, тонированными стойками и двухцветным окрасом. В зависимости от рынка, на котором будет предложена модель, будет варьироваться дизайн и оснащение.

Что касается интерьера, то здесь можно найти регулируемые кожаные сиденья, 7-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса с навигацией, аудиосистему JBL, электропривод задней двери, а также оригинальную кнопку запуска и остановки двигателя.

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Изменений по технической части не наблюдается - спортивная версия комплектуется тем же 2,8-литровым дизелем на 177 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой МКПП или АКПП и полным приводом или 2,7-литровым бензиновым мотором на 166 л.с. с передним приводом.

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Toyota, Авто, Спорткар, Toyota Fortuner TRD.
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