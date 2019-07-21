5 простых способов быстро убрать царапины с пластика в машине

Эти советы помогут вам быстро убрать царапины с пластика в машине.

Эксплуатация автомобиля не обходится без появления царапин на пластиковых деталях салона. Многие думают, что это необратимо, однако есть несколько простых способов вернуть авто привлекательный вид.

Полировка пластика. Пластик в авто можно отполировать, однако проводить процедуру нужно только с помощью специальных средств, которые продают в магазинах. В составе полиролей есть абразивные частицы, с помощью которых удаляются царапины, а также воск, что помогает вернуть пластику прежний внешний вид. Проводить полировку можно как вручную, так и с помощью специальной машинки, оснащенной войлочными мягкими насадками.

Использовать корректор. Можно прибегнуть к использованию карандаша-корректора, обычно они подходят для устранения глубоких царапин. В них содержится вещество, которое частично заполняет образовавшееся пространство, делая следы менее заметными.

После применения такого средства нужно обязательно провести полировку пластиковых деталей, покрыть их воском.

Есть у такого способа и минус - найти карандаш - корректор в цвет пластику в салоне авто тяжело.

Прогрев царапин феном. Строительный фен обычно используют при появлении царапин на большой площади. Он прогревает пластик, из-за чего повреждения исчезают. Во время процедуры очень важно не перегреть материал, иначе он поплывет и исправить недостатки станет намного сложнее.

Зажигалка. Опытные водители используют для устранения царапин обычные зажигалки, этот метод проверен временем и оказывается очень действенным, если применять его с осторожностью.

Для процедуры стоит использовать только обычные зажигалки, потому как другие могут повредить пластик. Чтобы устранить повреждения, нужно поднести пламя к материалу и быстро убрать. Процедуру повторяют много раз, пока царапина полностью не исчезнет.

Экстренные меры. Если ни один из способов не помог, можно попробовать применить экстренные меры - купить новую деталь, что проще всего, или все же постараться избавиться от царапин собственными силами. Для этого:

Итог. В процессе эксплуатации авто могут появиться некоторые недочеты, к примеру, царапины на пластике. Однако это не повод отдавать транспортное средство в ремонт, ведь от них можно избавиться несколькими действенными способами. Главное - проводить процедуру аккуратно и не спешить.