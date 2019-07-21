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Tesla заявила о тестировании авто, оснащенного ракетными технологиями, в 2020 году

Tesla заявила о тестировании авто, оснащенного ракетными технологиями, в 2020 году
15:57 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Такое заявление сделал основатель компании Tesla Илон Маск.

Новую модель электрического гиперкара Tesla Roadster, оснащенную "полным пакетом функций от SpaceX", могут протестировать уже в 2020 году. По словам Илона Маска, одного из основателей и главного идейного вдохновителя компании, вскоре автомобиль может пройти первые "испытания на зависание".

Презентация концепта Tesla Roadster состоялась в 2017 году. Тогда сообщалось, что автомобиль сможет разгоняться до 96 километров в час всего за 1,9 секунды и будет способен проехать свыше 900 километров без подзарядки. Его стоимость оценили в 200 тысяч долларов.

Однако позже Маск уточнил, что разгоняться до 96 километров в час гиперкар сможет все же за 2,1 секунды. Всего компания собирается выпускать около 10 тысяч моделей Roadster в год, сосредоточившись на более бюджетных (по сравнению с Roadster) и практичных моделях, таких как Model Y, Semi Truck и Model 3.

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Между тем информации о "полном пакете от SpaceX" для Roadster не так много. Пока что известно, что под задние сиденья автомобиля установят металлокомпозитные баки высокого давления (Composite Overwrapped Pressure Vessel; COPV), которые помогут повысить скорость и управляемость электрокаром.

"Мы оснастим Tesla Roadster примерно десятью ракетными двигателями. Может, они помогут автомобилю взлететь", - заявлял Илон Маск. Скорее всего, двигатели расположатся за номерным знаком машины.

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Авто, Tesla, Тестирование, Илон Маск, Tesla Roadster.
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