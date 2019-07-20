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SpaceX перенесла запуск Dragon к МКС

SpaceX перенесла запуск Dragon к МКС
13:45 Сегодня Телеграф

Новости технологии: SpaceX сообщила, что запланированный на 21 июля пуск состоится 24-го числа. Корабль доставит груз на МКС.

"Завершено огневое испытание Falcon 9 - планируем запуск ракеты 24 июля с площадки 40 во Флориде для 18-й миссии Dragon по доставке припасов на МКС", - сообщила компания на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что SpaceX планирует отправить челнок Dragon к МКС 21 июля, в 19:35 по североамериканскому восточному времени (22 июля, 02:35 мск). Причину переноса запуска ни в SpaceX, ни в NASA не уточнили. Возможно, агентство настояло на дополнительной проверке надежности аппарата в связи с недавно опубликованным отчетом SpaceX о пожаре, который возник при испытаниях корабля Crew Dragon в апреле.

Впервые космический корабль Dragon поднялся в воздух в 2010 году. С тех пор он совершил 19 полетов, 18 из которых были успешными. В рамках различных миссий космический челнок доставлял припасы и научное оборудование на МКС. На данный момент это единственный аппарат, который может возвращать грузы с космической станции.

SpaceX назвала причину аварии корабля Crew Dragon

Сейчас SpaceX также разрабатывает пилотируемую версию космического корабля, которая получила название Crew Dragon (Dragon 2). Она предназначена для доставки экипажа на МКС. В марте корабль совершил первый и успешный полет к МКС. В апреле при его наземных испытаниях случилась авария, причины которой долгое время не разглашались. В ноябре этого года SpaceX планирует запустить Crew Dragon к МКС с двумя астронавтами на борту.

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МКС, Ракета, Dragon, Запуск ракеты, SpaceX.
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