SpaceX перенесла запуск Dragon к МКС

Новости технологии: SpaceX сообщила, что запланированный на 21 июля пуск состоится 24-го числа. Корабль доставит груз на МКС.

"Завершено огневое испытание Falcon 9 - планируем запуск ракеты 24 июля с площадки 40 во Флориде для 18-й миссии Dragon по доставке припасов на МКС", - сообщила компания на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что SpaceX планирует отправить челнок Dragon к МКС 21 июля, в 19:35 по североамериканскому восточному времени (22 июля, 02:35 мск). Причину переноса запуска ни в SpaceX, ни в NASA не уточнили. Возможно, агентство настояло на дополнительной проверке надежности аппарата в связи с недавно опубликованным отчетом SpaceX о пожаре, который возник при испытаниях корабля Crew Dragon в апреле.

Впервые космический корабль Dragon поднялся в воздух в 2010 году. С тех пор он совершил 19 полетов, 18 из которых были успешными. В рамках различных миссий космический челнок доставлял припасы и научное оборудование на МКС. На данный момент это единственный аппарат, который может возвращать грузы с космической станции.

Сейчас SpaceX также разрабатывает пилотируемую версию космического корабля, которая получила название Crew Dragon (Dragon 2). Она предназначена для доставки экипажа на МКС. В марте корабль совершил первый и успешный полет к МКС. В апреле при его наземных испытаниях случилась авария, причины которой долгое время не разглашались. В ноябре этого года SpaceX планирует запустить Crew Dragon к МКС с двумя астронавтами на борту.