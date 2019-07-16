SpaceX назвала причину аварии корабля Crew Dragon

Новости технологии: В апреле 2019 года испытания двигателя для космического корабля Crew Dragon закончились "аномалией" (как тогда заявили в SpaceX).

По мнению специалистов компании, аварию космического корабля Crew Dragon спровоцировали неполадки в работе топливного клапана.

На самом деле, имели место взрыв и полное уничтожение аппарата. В то время компания Илона Маска проводила огневые испытания системы аварийного спасения в зоне Landing Zone-1.

Еще до взрыва специалисты увидели клубы желтого дыма, которые поднимались с площадки. В мае стали известны первые результаты расследования: согласно им, причиной взрыва стала система активации двигателей корабля SuperDraco. Тогда же эксперты исключили версию о возможных конструктивных недостатках самого двигателя.

Сейчас SpaceX представила результаты детального расследования. Согласно им, причиной аварии стал титановый обратный клапан системы наддува. Авария произошла за мгновение до зажигания восьми двигателей SuperDraco. Согласно новым выводам, утечка в одном из компонентов корабля привела к попаданию тетраоксида диазота в гелиевые трубки, которые находятся под высоким давлением. Этот жидкий окислитель прошел через обратный клапан гелиевой системы, что привело к неполадкам в его работе. Это, в свою очередь, вызвало воспламенение обратного клапана и привело к взрыву.

SpaceX предпримет меры для защиты от повторения подобных ситуаций. Обратные клапаны в системе наддува заменят разрывными мембранами: по сравнению с обратным клапаном такое устройство не имеет подвижных элементов.

Crew Dragon — пилотируемый многоразовый космический корабль от компании SpaceX, разработанный по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development, направленной на снабжение Международной космической станции. На орбиту корабль выводит частично многоразовая ракета-носитель Falcon 9, также разработанная SpaceX. На сегодня Crew Dragon выполнил один испытательный полет без экипажа. Первый пилотируемый запуск могут осуществить в ноябре этого года. В заявке к Федеральной комиссии США по связи говорится об интервале с ноября 2019 года по май 2020-го.

В разное время рассматривали разные варианты использования корабля, в том числе его применение для лунных экспедиций. Однако сейчас компания SpaceX связывает полеты к Луне и Марсу со своим перспективным космическим кораблем Starship. По состоянию на июль 2019 года продолжаются испытания демонстратора технологий этого аппарата, названного Starhopper.