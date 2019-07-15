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Индия в последний момент отменила запуск аппарата к Луне

Индия в последний момент отменила запуск аппарата к Луне
11:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии: Причиной этого стала "техническая проблема", сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск индийской ракеты на Луну был отменен за 56 минут до запланированного старта.

Технические подробности и новая дата запуска пока не называются. Ракета должна была вывести на орбиту станцию "Chandrayaan-2" (название переводится как "луноход") с космодрома, который располагается на берегу штата Андхра-Прадеш.

Орбитальная станция имеет на борту посадочный модуль, который должен сесть на южном полюсе Луны. Космический аппарат должен, помимо прочего, заниматься на лунной поверхности поиском следов воды. В случае успеха лунной миссии Индия стала бы четвертой страной - после США, РФ и Китая - которой удалось совершить успешную лунную посадку. 

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Почти все компоненты были произведены индийскими предприятиям, при этом их стоимость составила в пересчете около 124 миллионов евро - значительно меньше, чем другие лунные программы.

Эксперты ISRO уже объявляли о целом ряде космических программ. В частности, в первой половине 2020 года в рамках миссии Aditya L-1 спутник будет доставлен к перигелию, ближайшей к Солнцу точке орбиты планеты, где займется изучением внешних слоев атмосферы (солнечной короны). Кроме того, в течение 2-3 лет должна начаться программа по изучению Венеры, а в декабре 2021 года ожидается запуск первой индийской ракеты ("Gagayaan") с экипажем на борту.

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Индия, Луна, Ракета, Запуск ракеты.
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