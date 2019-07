В NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в субботу снимок марсохода Curiosity.

Марсоход было сфотографировано 31 мая 2019. На фотографии, сделанной с помощью камеры высокого разрешения HiRISE, разработанной специалистами Университета Аризоны, можно разглядеть небольшую яркое пятно.

Эксперты NASA подчеркивают, что это и есть Curiosity, блеск металлической поверхности которого удалось сфотографировать MRO. Возможность сфотографировать марсоход в NASA назвали большой удачей.

It me.@HiRISE on the Mars Reconnaissance Orbiter snapped this pic of moi, rollin’ around the intriguing rocks of Gale Crater's clay-bearing unit. You can see my head on the left: https://t.co/7s0mBQiJ3H pic.twitter.com/6dQr478yW8

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 12 июля 2019 г.