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Понедельник, 15.07.2019
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В NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

В NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса
09:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Фотография была сделана с орбиты Красной планеты другим аппаратом NASA – Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в субботу снимок марсохода Curiosity. 

Марсоход было сфотографировано 31 мая 2019. На фотографии, сделанной с помощью камеры высокого разрешения HiRISE, разработанной специалистами Университета Аризоны, можно разглядеть небольшую яркое пятно.

Эксперты NASA подчеркивают, что это и есть Curiosity, блеск металлической поверхности которого удалось сфотографировать MRO. Возможность сфотографировать марсоход в NASA назвали большой удачей. 

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Зеркальные отражения на гладкой поверхности марсохода и являются наиболее яркими пятнами на изображениях с HiRISE. Для того, чтобы камера увидела блеск марсохода, необходимо было, чтобы MRO и СОЛНЦЕ были расположены в строго определенных позициях, – говорится в сообщении.

Curiosity был доставлен на Марс 6 августа 2012 для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейл.

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НАСА, Curiosity, Марс, Технологии, Орбита, Техно, орбита Марса.
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