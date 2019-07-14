SpaceX протестирует двигатели Starhopper: детали

Новости технологии: SpaceX планирует протестировать двигатели блестящего прототипа ракеты Starship

Аппарат Starhopper в этот вторник, 16 июля, поднимется на 20 метров над землей, переместится немного вбок и затем попытается приземлиться, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск. Испытания пройдут на площадке рядом с пляжем Бока-Чика в Техасе.

Также стало известно, что на прототип уже установили двигатели Raptor. Starhopper изготовлен из нержавеющей стали, имеет форму волана для игры в бадминтон и высоту с шестиэтажный дом. По словам Маска, аппарат назван так, потому что создан не для полета в космос, а для «прыжка» на высоту не более 4,8 километра над землей.

Первые, огневые испытания Starhopper провели в начале апреля этого года.

Raptor engine mounted on Starhopper. Aiming for hover test Tues. — Elon Musk (@elonmusk) 12 июля 2019 г.

Параллельно со Starhopper идет строительство другого прототипа Starship во Флориде. По последним данным, SpaceX планирует запустить оба прототипа на орбиту вокруг Земли до конца 2020 года.

Именно на Starship, самом мощном космическом корабле в истории, компания SpaceX собирается доставлять на орбиту грузы, а также людей — на Луну и Марс. Первый коммерческий полет Starship может состояться в 2021 году, а на 2023-й назначен полноценный запуск к Луне с японским миллиардером Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) и деятелями искусства на борту.