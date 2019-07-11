Скачать
Четверг, 11.07.2019
Итоги 10 июля: отмена парада на День Независимости, Гранитное, Киевская ОГА, Арка на ЧАЭС
Итоги 10 июля: отмена парада на День Независимости, Гранитное, Киевская ОГА, Арка на ЧАЭС
ГБР игнорирует просьбу Минобороны разблокировать поставки бронежилетов
ГБР игнорирует просьбу Минобороны разблокировать поставки бронежилетов
Алекс Тейшейра может перебраться в чемпионат Турции
Алекс Тейшейра может перебраться в чемпионат Турции
Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня
Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня

Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega (Видео)

Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega (Видео)
08:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: 24tv.ua

Новости технологии: На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории.

На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории.

Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов на борту завершился неудачей.

На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории и снижаться. Ее скорость также начала уменьшаться. 

На третьей минуте вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт прервала трансляцию и заявила, что миссия провалилась.

Японский зонд "Хаябуса-2" начал посадку на астероид Рюгу

Запуск ракеты состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане 11 июля.

К неполадкам, по словам Фабрегетт, привела «серьезная аномалия». Специалисты Arianespace выясняют причины аварии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Ракета, Запуск ракеты, Техно, Ракета-носитель Vega.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 июля: все знаки Зодиака
02 Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
03 Необычный орех: в чем заключается польза и вред арахиса
04 Зеленский назвал обстрел в Гранитном попыткой сорвать "Минск"
05 Парубий озвучил повестку дня четверга в Верховной Раде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
Официальный курс валют от НБУ на 11 июля: гривна уступила доллару 21 копейку
Курс валют на 11 июля: гривна уступила доллару 21 копейку
Черныш: Выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно
Черныш: Выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно
Рецепт дня: овощной салат со сметаной и горчицей
Рецепт дня: овощной салат со сметаной и горчицей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь