Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega (Видео)

Новости технологии: На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории.

На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории.

Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов на борту завершился неудачей.

На кадрах видно, как после второй минуты полета ракета начинает сильно отклоняться от заданной траектории и снижаться. Ее скорость также начала уменьшаться.

На третьей минуте вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт прервала трансляцию и заявила, что миссия провалилась.

Запуск ракеты состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане 11 июля.

К неполадкам, по словам Фабрегетт, привела «серьезная аномалия». Специалисты Arianespace выясняют причины аварии.