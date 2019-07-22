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Hyundai оснастила популярные модели новыми трансмиссиями

Hyundai оснастила популярные модели новыми трансмиссиями
09:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Hyundai решила выпустить бесступенчатую трансмиссию в более массовом масштабе — теперь такая конфигурация будет доступна на модели Accent и старшем седане Elantra.

Корейские компании запускают новые трансмиссии в массовое производство.

Вариатор IVT (Intelligent Variable Transmission) из набора Smartstream — собственная разработка концерна. В отличие от более простого толкающего ремня, в IVT используется тянущий армированный. Впервые корейцы показали новые разработки в 2017 году, но тогда они были доступны только на моделях Kia Forte и Hyundai i20 и то отдельных авторынков. Сейчас говорится про две ключевые модели для американского авторынка.

Самая крупная по тиражу модель компании, Hyundai Accent, является копией Solaris, который широко известен на нашем авторынке. Раньше две машины отличались только малозаметными деталями, но сейчас это, по сути, два совершенно разных автомобиля — американский вариант обзавелся не только новым вариатором, но и в добавку к нему агрегат Smartstream G1.6 с комбинированным впрыском топлива. 

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Новый мотор для Hyundai Accent немного слабее предшественника по мощности: максимальная отдача теперь составляет 122 л.с. против 132 л.с., крутящий момент также снизился со 161 до 153 Нм. Зато корейским разработчикам удалось сделать автомобиль в разы экономичнее, причем почти на литр — если раньше на 100 км пути Accent тратил 7,4 литра, то в новом варианте этот показатель по методике EPA не превышает 6,5 литра.

Старший седан Hyundai Elantra также обзаведется новым вариатором, а вот двигатель в компании оставили прежний, двухлитровый атмосферник с распределенным впрыском, отдача которого 149 лошадиных сил. Это помогло сделать авто немного экономичней — расход снизился с 7,4 литра до 6,7-6,9 литра на 100 км.

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Автомобили, Hyundai, Авто, Трансмиссии.
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