Suzuki обновила популярную модель

Не все украинские автолюбители в условиях кризиса могут позволить себе покупать новые машины, но определенная положительная тенденция на рынке страны имеется.
Suzuki продает обновленную модель Vitara, у которой свои позитивные особенности.
Можно отметить наличие в японском автомобиле новые 17-дюймовых колесных легкосплавных дисков и окраску кузова Ice Grayish Blue.
В салоне "японца" находится многофункциональный дисплей с большим количеством данных.
Все довольно хорошо смотрится и читается. Заметно обновленный интерфейс мультимедийной системы совместим со смартфонами, но присутствует негативная черта — маленькие клавиши.
Последнее обновление Vitara Suzuki сделала только для Европы, где под капотом автомобиля находится 1,1-литровый турбодвигатель на 111 лошадиных сил.
Компания продает модель с 1,6-литровым атмосферным агрегатом, генерирующим 117 "лошадей". Эксперты отмечают, что в условиях города таких параметров для отличной езды недостаточно, подчеркнув, что, к примеру, для путешествий по бездорожью лучше купить внедорожник.