Suzuki обновила популярную модель

Vitara выделяется двухцветной окраской, что привлекает взгляд покупателя.

Не все украинские автолюбители в условиях кризиса могут позволить себе покупать новые машины, но определенная положительная тенденция на рынке страны имеется.

Suzuki продает обновленную модель Vitara, у которой свои позитивные особенности.

Можно отметить наличие в японском автомобиле новые 17-дюймовых колесных легкосплавных дисков и окраску кузова Ice Grayish Blue.

В салоне "японца" находится многофункциональный дисплей с большим количеством данных.

Все довольно хорошо смотрится и читается. Заметно обновленный интерфейс мультимедийной системы совместим со смартфонами, но присутствует негативная черта — маленькие клавиши.

Последнее обновление Vitara Suzuki сделала только для Европы, где под капотом автомобиля находится 1,1-литровый турбодвигатель на 111 лошадиных сил.

Компания продает модель с 1,6-литровым атмосферным агрегатом, генерирующим 117 "лошадей". Эксперты отмечают, что в условиях города таких параметров для отличной езды недостаточно, подчеркнув, что, к примеру, для путешествий по бездорожью лучше купить внедорожник.