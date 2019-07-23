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Suzuki обновила популярную модель

Suzuki обновила популярную модель
09:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Vitara выделяется двухцветной окраской, что привлекает взгляд покупателя.

Не все украинские автолюбители в условиях кризиса могут позволить себе покупать новые машины, но определенная положительная тенденция на рынке страны имеется.

Suzuki продает обновленную модель Vitara, у которой свои позитивные особенности.

Можно отметить наличие в японском автомобиле новые 17-дюймовых колесных легкосплавных дисков и окраску кузова Ice Grayish Blue.

В салоне "японца" находится многофункциональный дисплей с большим количеством данных.

Все довольно хорошо смотрится и читается. Заметно обновленный интерфейс мультимедийной системы совместим со смартфонами, но присутствует негативная черта — маленькие клавиши. 

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Последнее обновление Vitara Suzuki сделала только для Европы, где под капотом автомобиля находится 1,1-литровый турбодвигатель на 111 лошадиных сил.

Компания продает модель с 1,6-литровым атмосферным агрегатом, генерирующим 117 "лошадей". Эксперты отмечают, что в условиях города таких параметров для отличной езды недостаточно, подчеркнув, что, к примеру, для путешествий по бездорожью лучше купить внедорожник.

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Suzuki, Автомобили, Авто, Внедорожники, Vitara, Suzuki Vitara.
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