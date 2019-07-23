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Названы самые надежные подержанные немецкие автомобили

Названы самые надежные подержанные немецкие автомобили
13:21 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Немецкие эксперты назвали самые надежные автомобили.

Немецкая Ассоциация технического надзора, проанализировав данные техосмотра 9 млн машин, назвала самые надежные автомобили на вторичном рынке. Доминирует Porsche 911.

В возрасте автомобилей 2-3 лет самым надежным признан Porsche 911. У него процент неисправных машин во время техосмотра составляет 2,5%. Средний пробег — 26 000 км. У Mercedes B-class (39 000 км) процент неисправных машин 2,6 %. У Mercedes GLK (50 000 км) тоже 2,6 %.

Среди 4-5 летних авто самыми надежными являются Porsche 911 (40 000 км) — 3,6% неисправных машин во время техосмотра, Mercedes B-class (57 000 км) — 4,9%, и Audi Q5 (84 000 км) — 5%.

В возрасте 6-7 лет самым надежным опять признан штутгартский спорткар — 6% неисправных машин во время техосмотра. Средний пробег — 51 000 км. Также лидируют Mercedes SLK (56 000 км) — 7%, и Audi ТТ (76 000 км) – 7,7%.

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Среди 8-9 летних авто самые надежные Porsche 911 (64 000 км) – 8,3% неисправных машин во время техосмотра, BMW X1 (110 000 км) – 11,9%, и Audi ТТ (97 000 км) – 12,2%.

В возрасте 10-11 лет самым надежным вновь назван штутгартский спорткар – 11,7% неисправных машин во время техосмотра (средний пробег — 77 000 км). Также надежны Mazda 2 (92 000 км) – 15,7%, и Audi ТТ (112 000 км) – 16,8%.

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Автомобили, Техника, Авто, Эксперты, Немецкие автомобили, Подержанные немецкие автомобили.
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