Автомобилисты назвали самые популярные виды тюнинга

Тюнинг приобрел популярность в 1990-х годах, и интерес к нему до сих пор не спадает.

Многие автомобилисты прибегают к тюнингу, чтобы доработать под себя автомобиль. Есть три самых распространенных вида усовершенствований автомобиля.

Чаще всего автовладельцы хотят установить на свои машины спойлер. Он уменьшает аэродинамическое сопротивление автомобиля, увеличивает прижимную силу. Очень полезный элемент. И красивый. Он украшает некоторые модели. Однако иногда его установка не дает никаких реальных улучшений. А на некоторых автомобилях, например, на советской "классике", он иногда смотрится даже смешно.

Тем не менее, установка спойлера – самый популярный элемент практически любого тюнинга.

Также часто автомобилисты устанавливают на машины уникальные колесные диски. Это тот случай, когда тюнинг красив и полезен. Хромированные диски сразу меняют в лучшую сторону внешность автомобиля. К тому же они улучшают сцепление с дорогой.

Третий по значимости элемент тюнинга – тонировка стекол. К ней тоже очень часто прибегают, когда дорабатывают машины. Действительно, большинство автомобилей с тонированными стеклами выглядят классно. Вот только не нужно перебарщивать с тонировкой, так как из-за этого увеличивается риск ДТП.