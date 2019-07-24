Новый Cadillac Escalade станет электромобилем

Электрокар будет доступен ближе к 2022 году.

Следующее поколение Cadillac Escalade планируют выпускать на электричестве.

Электромобили станут первыми в составе легендарной компании.

Согласно сообщению Cadillac, предстоящее 5-ое поколение Cadillac Escalade будет предлагаться с тремя вариантами трансмиссии, включая полностью электрический вариант.

Наиболее важный намек из неофициальных источников заключается в том, что ожидаемая дальность поездки Cadillac Escalade EV составит более 400 миль (644 км), что, учитывая размеры и вес Escalade, предполагает наличие огромного аккумулятора.

В настоящее время единственный электрический внедорожник на американском рынке - Tesla Model X. Дальность поездки - 325 миль (523 км) при использовании батареи мощностью 100 кВт-ч. К тому времени, когда Cadillac Escalade EV будет готов.

Тесла также может проехать 400 миль. Другой претендент в сегменте роскошных дальнемагистральных больших внедорожников - Rivian со своим R1S. Оба сегмента очень интересны, и это, безусловно, увеличит популярность электромобилей.