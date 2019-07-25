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Audi представила кросс-купе Q3 Sportback

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Audi представила кросс-купе Q3 Sportback
11:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Кросс-купе получило имя Q3 Sportback, что прямо намекает на спортивный характер автомобиля.

Немецкий автопроизводитель представил новый купеобразный паркетник, который разработан на базе модели Audi Q3. 

Изначально новинка должна была выйти в продажу под индексом Q4, но в компании решили приберечь оригинальное название для будущего электрокара. 

Паркетник получил абсолютно новый кузов от ветрового стекла до задней части, став гораздо динамичнее в плане дизайна. Спереди появилась измененная радиаторная решетка, а задняя часть получила другую дверь багажного отсека и оригинальное стилистическое оформление.

Размеры кроссоверы увеличились в длину на 1,6 сантиметра. При этом крыша стала ниже примерно на 3 сантиметра.

Салон полностью повторяет стандартный Audi Q3, но вот по технической части имеются весомые изменения. Уже в базе доступна спортивная подвеска, а за дополнительные деньги можно поставить адаптивные ароматизаторы. 

Названы самые мощные внедорожники

Кроме того, доступны колесные диски размером 20 дюймов и усиленные тормоза. Опционально можно приобрести матричные фронтальные фары и расширить список электронных ассистентов.

В максимальной комплектации доступен 2,0-литровый турбомотор на 235 лошадиных сил, который агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полноприводной системой.

На европейском рынке новинка появится уже этой осенью по цене от 40 200 евро.

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Автомобиль, Audi, Авто, Audi Q3, Кросс-купе Q3 Sportback, Q3 Sportback.
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