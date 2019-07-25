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Seat El-Born EV появится на рынке в 2020 году

Seat El-Born EV появится на рынке в 2020 году
19:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Facebook

Под руководством Volkswagen Group, Seat выпустит свой второй электромобиль после Mii Electric в 2020 году.

Испанский автопроизводитель SEAT совсем скоро будет готов предложить покупателям новый электрокар SEAT El-Born EV, который станет вторым «зеленым» авто марки после Mii Electric.

Основой для новинки послужит та же платформа, что и на будущем Volkswagen ID Hatch.

Напомним, эта архитектура создавалась специально для авто с электродвигателями и носит название универсальной. Анонсируемый запас хода здесь достигает отметки в 420 километров.

Также новому электрокару полагается 204-сильный электродвижок и аккумулятор на 62 кВт/ч. До 80 процентов такой элеткромобиль можно зарядить всего за 47 минут, а до первой «сотни» он разгонится за 7,5 секунды.

El-Born получает закрытую радиаторную решетку, стильную оптику в духе последних моделей бренда, а также диски на 20 дюймов. Салон авто получился функциональным и простым: 10-дюймовый экран мультимедиа здесь ориентирован на водителя, а «приборка» стала полностью цифровой.

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Среди особенностей новинки можно назвать вместительный багажник (на 380 литров) и наличие специально оборудованных мест для хранения.

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Автомобиль, Авто, Электрокар, Seat El-Born EV.
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