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Мастера тюнинга представили кастомный пикап Land Rover Defender

Мастера тюнинга представили кастомный пикап Land Rover Defender
22:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Facebook

На базе Land Rover Defender 110 специалисты Chelsea Truck Company построили шестиколесный внедорожник.

После посещения тюнинг-ателье внедорожник Land Rover Defender 2017 года выпуска превратился в мощный шестиколесный пикап Flying Huntsman 6x6, который обладает отличными внедорожными качествами. Новинка уже доступна к продаже и стоит 279 999 фунтов стерлингов.

Тюнер гарантирует, что этот автомобиль, с крайне необычной конструкцией и полностью функциональной дополнительной осью, с легкостью могут месить любую грязь. За производительность пикапа отвечает 6,2-литровый V8 от GM мощностью 430 л.с., которая передается на колеса через 6-диапазонную АКПП.

Защитные накладки уберегут кузов от повреждений, а расширенные колесные арки позволят установить большие колеса с внедорожными покрышками. Кроме того, пикап оснащен рядом шикарных опций как внутри, так и снаружи, начиная от светодиодных фонарей до алюминиевых накладок на педали.

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Что касается интерьера, то салон практически полностью покрыт натуральной кожей, сиденья оснащены функцией обогрева, а попасть в салон помогает трубчатая подножка. В экстренных ситуациях каркас Defender и трехдюймовая стальная стойка снаружи помогут минимизировать риск получения травм.

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Автомобили, Авто, Машина, Пикап, Land Rover Defender.
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