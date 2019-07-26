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Презентована экстремальная версия Suzuki Jimny

Презентована экстремальная версия Suzuki Jimny
09:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Особенностью обновленного авто становятся экстерьер и интерьер.

Руководители автомобильной компании Suzuki официально представили обновленный внедорожник Jimny Tough.

Машина была показана на автомобильном салоне, прошедшем в Индонезии. Автомобиль разработан для использования в условиях сурового бездорожья. Модель получила улучшенную подвеску, а дорожный просвет увеличился до 360 миллиметров.

Под капотом машины установлен 1,5-литровый двигатель, мощность которого 105 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Более того, машина оснащена системой полного привода.

Кузов обработан "Раптором", представляющим собой матовую краску, которая защищает от царапин. Кроме этого установлены новые, жесткие бампера.

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В салоне автомобиля установлена современная мультимедийная система и новые, спортивные сидения, обеспечивающие комфортную посадку.

Приобрести новый внедорожник можно у официальных дилеров, оформив предварительный заказ. Точная стоимость машины зависит от выбранной модификации и наличия дополнительных деталей.

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Автомобили, Авто, Suzuki Jimny, Экстремальная версия Suzuki Jimny.
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