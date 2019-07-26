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BMW готовит новый компактный кроссовер

BMW готовит новый компактный кроссовер
11:29 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автомобиль планируется построить на платформе UKL2, которая лежит в основе ряда новых моделей баварского бренда, включая новую 1-Series.

В ассортименте баварского автопроизводителя уже 7 моделей сегмента SUV, и, похоже, этого недостаточно, поскольку компания, как сообщается, работает над совершенно новой моделью, которая будет напоминать BMW X2.

Модель составит конкуренцию Audi Q2. Известно, что длина новинки будет варьироваться от 4,1 до 4,2 метра. Это сделает кроссовер на 260 мм короче, чем X2, и на 347 мм короче, чем X1. 

В публикации говорится, что модель может получить наименование "Urban X", однако информация не официальная. 

Моторная гамма, вероятно, будет позаимствована у других кроссоверов и будет представлена, в том числе, гибридными и электрическими силовыми установками.

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Сменный гибрид может буть создан на основе 225xe Active Tourer, который имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и установленный сзади электромотор. Эта установка дает модели полный привод, а также суммарную мощность 221 л.с. и 385 Нм крутящего момента.

Меньше известно об экологически чистой версии, но в отчете говорится, что ее запас хода может превышать 386 км. Если эта цифра подтвердится, модель может значительно превысить диапазон, предлагаемый MINI Cooper SE.

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BMW, Автомобили, Авто, Кроссовер, Новые кроссоверы.
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