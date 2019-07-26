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В честь 55-летия модели: компания Ford создала особую версию Mustang55

В честь 55-летия модели: компания Ford создала особую версию Mustang55
17:04 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

От классического авто его "юбилейный" вариант отличается решеткой радиатора, дисками и крышей черного оттенка.

Приобрести такой Mustang смогут только европейцы.

Ford отметил 55-летнюю годовщину выпуска первого экземпляра культового Ford Mustang спецверсией модели, доступ к которой получат только автомобилисты Европы. Основой для Mustang55 послужила версия Mustang GT с пятилитровым мотором V8.

От традиционного "Мустанга" ее отличают отдельные дизайнерские элементы. Например, новый капот с рельефными выштамповками, особые шильдики с названием спецверсии, а также дополнительный задний спойлер.

Купе получат черные крыши, которые будут весьма органично смотреться с черной решеткой радиатора (ее украсит темный шильдик со скачущей лошадью) и колесными дисками на 19 дюймов под черный глянец. В спецсерию войдут "Мустанги" в кузове "купе" и "кабриолет".

В салоне авто появится приборная панель из углеродного волокна, центральную консоль" с обивкой из кожи и коленный валик с серой строчкой. Покупатели Mustang55 на "механике" могут рассчитывать на уникальную формованнуюручку переключения передач.

Ford и Volkswagen объединят усилия по выпуску электрокаров

Также для покупки в Европе будет доступен Mustang с 2,3-литровым мотором EcoBoost, который не вошел в "юбилейное" издание. Однако ряд доработок он все-таки получил.

Среди них – спойлер в духе Mustang Shelby и система "Active Valve Performance Exhaust", которая теперь считается стандартной.

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Автомобиль, Ford, Авто, Мустанг, Mustang55.
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