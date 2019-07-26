Toyota представила обновленный гибрид Prius Plug-In Hybrid

Подключаемый гибрид Toyota Prius уже получил обновление, в том числе пятиместный салон, чего инженерам удалось достичь благодаря перепланировке заднего сиденья.

Новая 5-местная компоновка сочетается со стилистическими изменениями пассажирской части салона, которое теперь получила вставки из нового материала цвета "All Black", заменяющие предыдущие белые элементы.

Что касается оснащения, система Toyota Touch также была обновлена, и теперь стала быстрее и комфортнее — интерфейс стал интуитивно понятен и получил функцию распознавания голоса.

Теперь водителю и пассажирам доступна беспроводная зарядка для гаджетов с технологией Qi и поэтому совместима с более широким спектром моделей последнего поколения.

Prius Plug-In Hybrid будет доступен в Европе этой осенью с солнечными батареями, встроенными в крышу. Ожидается, что обновленная японская модель обойдется в 42 250 евро.