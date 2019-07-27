Harley-Davidson представила первый электрический байк LiveWire

Совершенно новый, полностью электрический мотоцикл Harley-Davidson LiveWire обладает впечатляющими динамическими характеристиками, прогрессивными технологиями, а также эксклюзивным внешним видом и характером, присущими продуктам бренда.

Благодаря мгновенно развиваемому электродвигателем H-D Revelation крутящему моменту LiveWire демонстрирует отличную разгонную динамику. Причем для трогания с места достаточно просто повернуть рукоятку акселератора — не нужно ни выжимать сцепление, ни включать передачу.

Оптимизированный центр тяжести, жесткая алюминиевая рама и регулируемые компоненты подвески премиум-класса придают LiveWire великолепную управляемость. Благодаря исключительным ездовым характеристикам и запасу хода 235 км от одной зарядки этот мотоцикл идеально подходит для городской эксплуатации. Байк оснащен технологией быстрой зарядки постоянным током (DCFC — DC Fast Charge), которая обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи мотоцикла от 0 до 80% за 40 минут и от 0 до 100% за 60 минут.

LiveWire стал первой моделью из широкого портфолио электрических мотоциклов Harley-Davidson, призванного упрочить лидирующее положение компании в электрификации. Мотоцикл появится в продаже в 2019 году в отдельных официальных дилерских центрах Harley-Davidson в США, Канаде и ряде европейских стран, а в 2020 — 2021 годах планируется сделать его доступным по всему миру. Сообщается, что стоимость LiveWire составит 29 799 долларов США.

Силовой агрегат H-D Revelation способен мгновенно развивать необходимый крутящий момент. электрический байк разгоняется до 100 км/ч за 3,0 секунды и от 100 до 129 км/ч за 1,9 секунды. LiveWire имеет функцию рекуперативного торможения, при котором происходит подзарядка высоковольтной батареи. Это особенно актуально при езде в пробках, с частыми троганиями с места и остановками.

LiveWire не требует большинства операций, выполняемых при техническом обслуживании мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания. Через определенные интервалы необходимо проверять натяжение приводного ремня, менять масло в редукторе, тормозную жидкость, тормозные колодки и шины. Высоковольтная батарея имеет пятилетнюю гарантию без ограничения пробега.

Спортивная задняя подвеска премиум-класса SHOWA BFRC (Balanced Free Rear Cushion-lite) с моноамортизатором полностью регулируемая и обеспечивает высокий уровень комфорта и отличную управляемость.

Передняя подвеска премиум-класса SHOWA SFF-BP (Separate Function front Fork-Big Piston) по своим характеристикам и возможностям регулировки не уступает задней подвеске и обеспечивает эффективное демпфирование на низких скоростях, сообщает пресс-служба бренда.

Мотоцикл LiveWire предлагает полный комплекс электронных систем помощи райдеру и широкие возможности сетевого взаимодействия, в числе которых система Reflex Defensive Rider Systems, улучшающая поведение мотоцикла в поворотах.

Над рулем расположен яркий и легко читаемый 4,3-дюймовый цветной сенсорный TFT-, на котором отображается вся необходимая байкеру информация.