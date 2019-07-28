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В августе официально будет представлен мощный родстер Pagani Huayra BC

В августе официально будет представлен мощный родстер Pagani Huayra BC
12:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автомобильная выставка в Пеббл-Бич, Южная Калифорния, начнется уже 13 августа.

Именно там итальянский автопроизводитель представит свою особую новинку.

На днях автопроизводитель опубликовал загадочный тизер на официальных страницах в Facebook и Instagram, на котором показан автомобиль, спрятанный под чехлом, и сопроводил хэштегами #huayra и #roadsterbc. Это означает, что новинкой станет, скорее всего, родстер Huayra BC.

Мало что известно о родстере, но купе Huayra BC было представлено еще 3 года назад и оснащалось двухцилиндровым 6,0-литровым V12, отдача которого составляла 789 л.с. мощности и 811 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии инженеры установили 7-ступенчатую КПП Xtrac, которая передавала мощность на задние колеса.

Помимо модернизированной миловой установки, BC стал на 132 кг млегче, чем стандартная модель. Этого удалось достичь благодаря легким колесам, титановой выхлопной системе и более легким тормозам Brembo. Компания также использовала новый композитный материал, который был на 50% легче и на 20% прочнее углеродного волокна.

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Как и купе, родстер Huayra BC, скорее всего, будет выпущен лимитированной партией.

Пока неизвестно, сколько будет построено экземпляров, а о цене говорить так и вообще рано. отметим, что каждый из 20 собранных купе Huayra BC оценивался в 2,5 млн долларов США.

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Авто, Родстер, Pagani Huayra BC.
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